Мареска объяснил, почему Джеймс не вышел в старте на финал Лиги Конференций

Наставник "Челси" Энцо Мареска объяснил, почему не включил своего капитана Риса Джеймса в стартовый состав на финал Лиги Конференций против испанского "Реал Бетис".

Выйдя на второй тайм финала во Вроцлаве, Джеймс помог "Челси" совершить "камбэк" и одержать победу со счетом 1:4.



По словам Марески, он просто заботился о здоровье Джеймса, который 72 часами ранее целиком провел матч Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".



"Обещаю вам, я бы всегда выпускал Риса в старте, но я стараюсь беречь его. В этом сезоне он сыграл матчей больше, чем в двух предыдущих".



"Он счастлив, он игрок топ-уровня, как и Коул Палмер, но нам нужно контролировать его состояние. Когда я выпускал его, он сказал: "Не переживай, мы выиграем матч", — цитирует Мареску Sky Sports.



Сам Джеймс также рассказал, что почувствовал, когда узнал, что не выйдет на финал с первых минут.



"Ужасно узнать, что ты не выходишь в старте на финал. Я хочу играть каждый матч, но это решение тренера".



"Мне нужно принять это и быть готовым, если я потребуюсь. В первом тайме мы были очень беззубы. Нам нужно было отреагировать во втором тайме, и мы сделали это", — сообщил Джеймс.