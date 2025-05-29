Арне Слот признан лучшим тренером Премьер-Лигой и LMA

Арне Слот из "Ливерпуля" был признан лучшим тренером Премьер-Лиги в сезоне 2024/25, а также Тренером Года по версии Ассоциации тренеров ( League Managers Association).

В завершившемся сезоне, своем дебютном на тренерском мостике "Ливерпуля", Слот привел "красных" к титулу Премьер-Лиги.



Примечательно, что 46-летний голландец этого добился, добавив к доставшейся ему от Юргена Клоппа команде только одного игрока в лице Федерика Кьезы.



В борьбе за официальную награду Премьер-Лиги для лучшего тренера сезона Слот опередил Томаса Франка из "Брентфорда", Эдди Хау из "Ньюкасла", Нуну Эшпириту Санту из "Ноттингем Форест" и Витора Перейру из "Вулверхэмптона".



Также Слот был признан лучшим своими коллегами по Ассоциации тренеров, однако из-за страшного инцидента во время чемпионского парада "Ливерпуля" Арне отказался от посещения торжественного вечера LMA, когда ему собирались вручить трофей имени сэра Алекса Фергюсона.