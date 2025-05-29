Мареска надеется, что трофей Лиги Конференций станет "отправной точкой" для "Челси"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска надеется, что победа в финале Лиги Конференций станет "отправной точкой" для его команды.

Накануне вечером "Челси" разгромил "Реал Бетис" со счетом 1:4 во Вроцлаве, впервые в своей истории завоевав трофей Лиги Конференций.



Мареска гордится тем, какой сезон провели его подопечные, надеется, что этот успех станет первым шагом по восстановлению победой культуры внутри клуба.



"Я очень горжусь и очень рад. Я знаю, что фанаты заслужили это, они несколько лет ждали такого рода хороших моментов. Клуб инвестировал много денег, поэтому владельцы этого тоже ждали".



"Надеюсь, это станет отправной точкой и позволит создать победный дух. Вам нужно выигрывать матчи, вам нужно выигрывать соревнования. И трофей, который мы выиграли этим вечером, определенно сделает нас лучше".



"Но в то же время я очень горжусь пройденным нами путем в Премьер-Лиге. Это самое сложное соревнование в мире, где нужно быть стабильным на протяжении 38 матчей. И эти игроки показали, что могут это".



"Именно поэтому моя реакция после "Ноттингем Форест" была немного чрезмерной. Мы сделали это с самой молодой командой в истории Премьер-Лиги, и это нечто невероятное", — цитирует Мареску The Independent.