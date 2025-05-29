Мареска надеется, что трофей Лиги Конференций станет "отправной точкой" для "Челси"

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска надеется, что победа в финале Лиги Конференций станет "отправной точкой" для его команды.

Накануне вечером "Челси" разгромил "Реал Бетис" со счетом 1:4 во Вроцлаве, впервые в своей истории завоевав трофей Лиги Конференций.

Мареска гордится тем, какой сезон провели его подопечные, надеется, что этот успех станет первым шагом по восстановлению победой культуры внутри клуба.

"Я очень горжусь и очень рад. Я знаю, что фанаты заслужили это, они несколько лет ждали такого рода хороших моментов. Клуб инвестировал много денег, поэтому владельцы этого тоже ждали".

"Надеюсь, это станет отправной точкой и позволит создать победный дух. Вам нужно выигрывать матчи, вам нужно выигрывать соревнования. И трофей, который мы выиграли этим вечером, определенно сделает нас лучше".

"Но в то же время я очень горжусь пройденным нами путем в Премьер-Лиге. Это самое сложное соревнование в мире, где нужно быть стабильным на протяжении 38 матчей. И эти игроки показали, что могут это".

"Именно поэтому моя реакция после "Ноттингем Форест" была немного чрезмерной. Мы сделали это с самой молодой командой в истории Премьер-Лиги, и это нечто невероятное", — цитирует Мареску The Independent.




Метки Лига Конференций, Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 517

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gidro-met 29.05.2025 08:33 # gidro-met
    Поступательно вверх .

    Ну раз в этом году взяли ЛК.

    В следующем - без еврокубков)) без ЛЧ скорее всего

    (ответить)

  2. arsenverim 29.05.2025 07:55 # arsenverim
    нужно еще 2 млрд вложить мб

    (ответить)

  3. zaeba1l 29.05.2025 07:11 # zaeba1l
    Не станет.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: