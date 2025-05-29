Луис Диас — цель номер один "Аль-Насра" на лето

Саудовский "Аль-Наср" сделал нападающего "Ливерпуля" Луиса Диаса своей целью номер один на грядущее лето.

Диас, купленный "Ливерпулем" у "Порту" за 37.5 млн. фунтов в январе 2022, очень уверенно провел этот сезон, с помощью 13 голов и пяти результативных передач сделав свой вклад в завоевание "красными" титула Премьер-Лиги.



Своей игрой Диас побудил "Ливерпуль" к переговорам о новом контракте, а также привлек внимание других клубов вроде "Барселоны" и "Атлетико", причем отец Луиса открыто рассуждал о желании сына попробовать себя в Испании.



Однако talkSPORT в эксклюзивном материале утверждает, что теперь свой интерес к 28-летнему колумбийцу проявил "Аль-Наср", над которым нависла угроза расставания с Криштиану Роналду.



"Аль-Наср" определил Диаса своей приоритетной целью и готов сделать все возможное, чтобы склонить "Ливерпуль" и самого Луиса к сделке.



Добавим, в недавнем прошлом "Ливерпуль" отпускал в Саудовскую Аравию Фабиньо, Джордана Хендерсона и Роберто Фирмино, а вот Мохамеда Салаха "красным" удалось оградить от интереса из местной лиги.