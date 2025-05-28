Лиам Делап выбрал "Челси"

Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап близок к переходу в "Челси" за 30 миллионов фунтов.

Еще недавно считалось, что Делап склоняется к переходу в "Манчестер Юнайтед", также переговорив с "Ньюкаслом" и "Эвертоном".



Однако после того, как "Юнайтед" проиграл финал Лиги Европы и остался без еврокубков на следующий сезон, "красные дьяволы" утратили свою привлекательность для Делапа.



В то же время "Челси" удержался в топ-5 Премьер-Лиги и благодаря этому квалифицировался в Лигу Чемпионов, что и это предопределило выбор 22-летнего англичанина.



По информации talkSPORT, Делап уже дал зеленый свет на переход в "Челси", а "синие" уверены в приобретении Лиама.



В "Челси" Делап сможет воссоединиться с главным тренером Энцо Мареской и атакующим полузащитником Коулом Палмером, которых он знает со времен академии "Манчестер Сити".