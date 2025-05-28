Моуриньо высказался по поводу решения МЮ поддержать Аморима

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо высказался по поводу решения клуба с "Олд Траффорд" поддержать своего наставника Рубена Аморима.

Несмотря на поражение от "Тоттенхэма" в финале Лиги Европы, руководство "Юнайтед" сохраняет веру в Аморима и собирается это подтвердить с помощью летних трансферов.



Трудности Аморима напоминают Моуриньо начало его карьеры с "Порту", который он впоследствии привел к ряду трофеев, включая Лигу Чемпионов в сезоне 2003/04.



"Из того, что я прочитал, следует, что поражение в финале имеет огромные последствия для "Манчестер Юнайтед". Достаточно посмотреть, сколько раз "Манчестер Юнайтед" не участвовал в еврокубках вообще".



"Но в то же время похоже на то, что они поддерживают Рубена. Они дают ему время и создают условия, чтобы двигаться вперед".



"Я читал некоторые его высказывания о том, что он рад, будто пришел и уже провел эти шесть месяцев".



"Когда я пришел в "Порту", со мной было то же самое. Я пришел в январе (2002) и провел сложные шесть месяцев. Мы едва попадали даже в Кубок УЕФА, а затем случилось, что случилось", — сообщил Моуриньо Sky Sports.