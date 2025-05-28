"Сандерленд" надеется сохранить Беллингема и подумывает вернуть Хендерсона

Вышедший в Премьер-Лигу "Сандерленд" надеется сохранить полузащитника Джоба Беллингема, а также задумывается о возвращении Джордана Хендерсона из голландского "Аякса".

На этой неделе Беллингем побывал во Франкфурте, проведя переговоры с "Айнтрахтом". Виды на Джоба также имеют клубы Премьер-Лиги и дортмундская "Боруссия".



Однако "Сандерленд" отнюдь не смирился с потерей своей восходящей звезды, а выход в Премьер-Лигу через победу в финале плей-офф Чемпионшипа дает "черным котам" хорошие шансы сохранить 19-летнего англичанина.



Также "Сандерленд" изучает возможность по возвращению Хендерсона, который 14 лет назад был продан в "Ливерпуль" за 20 миллионов фунтов. The Guardian ожидает, что "Аякс" не будет стоять на пути у ветерана.



Отметим, что 34-летний Хендерсон присутствовал на "Уэмбли", когда "Сандерленд" победил "Шеффилд Юнайтед" в финале плей-офф Чемпионшипа со счетом 1:2 в прошлую субботу.