"Ливерпуль" включился в борьбу за Экитике

"Ливерпуль" серьезно включился в борьбу за нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Лишь в минувший понедельник издание The Independent сообщило, что "Челси" сделал Экитике своей целью номер один среди нападающих.



Sky Sport Germany подтверждает, что "Челси" уже ведет предметные переговоры насчет покупки Экитике и надеется как можно скорее заключить сделку, но теперь насчет 22-летнего француза обратился и "Ливерпуль". "Арсенал" пока только наблюдает за ситуацией.



"Айнтрахт" договаривается с обоими клубами Премьер-Лиги, но пока не получал официальных предложений и оценивает свою звезду в 84 миллиона фунтов.



Интерес "Ливерпуля" к Экитике, забившему 22 гола за "Айнтрахт" в этом сезоне, связан с неопределенностью насчет будущего Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса.