"Ливерпуль" включился в борьбу за Экитике

Уго Экитике "Ливерпуль" серьезно включился в борьбу за нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.

Лишь в минувший понедельник издание The Independent сообщило, что "Челси" сделал Экитике своей целью номер один среди нападающих.

Sky Sport Germany подтверждает, что "Челси" уже ведет предметные переговоры насчет покупки Экитике и надеется как можно скорее заключить сделку, но теперь насчет 22-летнего француза обратился и "Ливерпуль". "Арсенал" пока только наблюдает за ситуацией.

"Айнтрахт" договаривается с обоими клубами Премьер-Лиги, но пока не получал официальных предложений и оценивает свою звезду в 84 миллиона фунтов.

Интерес "Ливерпуля" к Экитике, забившему 22 гола за "Айнтрахт" в этом сезоне, связан с неопределенностью насчет будущего Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса.




Метки Айнтрахт, Ливерпуль, Челси, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2025 20:00

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  1. lovrentiy 28.05.2025 20:41 # lovrentiy
    Ну 50/50, думаю получше Нуньеса.

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  2. hunter022 28.05.2025 20:20 # hunter022
    Однозначно он переедет в команду чемпионов, в Челси его ждёт борьба за десятое место в следующем чемпионате.

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