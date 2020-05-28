"Ливерпуль" включился в борьбу за Экитике
"Ливерпуль" серьезно включился в борьбу за нападающего немецкого "Айнтрахта" Уго Экитике.
Лишь в минувший понедельник издание The Independent сообщило, что "Челси" сделал Экитике своей целью номер один среди нападающих.
Sky Sport Germany подтверждает, что "Челси" уже ведет предметные переговоры насчет покупки Экитике и надеется как можно скорее заключить сделку, но теперь насчет 22-летнего француза обратился и "Ливерпуль". "Арсенал" пока только наблюдает за ситуацией.
"Айнтрахт" договаривается с обоими клубами Премьер-Лиги, но пока не получал официальных предложений и оценивает свою звезду в 84 миллиона фунтов.
Интерес "Ливерпуля" к Экитике, забившему 22 гола за "Айнтрахт" в этом сезоне, связан с неопределенностью насчет будущего Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса.
28.05.2025 20:00
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Последние комментарии:
Ну 50/50, думаю получше Нуньеса.
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Однозначно он переедет в команду чемпионов, в Челси его ждёт борьба за десятое место в следующем чемпионате.
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