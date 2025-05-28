"Ньюкасл" готовит предложения по Гехи и Мбемо

"Ньюкасл" готовит предложения о покупке защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи и вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

"Ньюкасл" едва объявил о расставании со своим спортивным директором Полом Митчеллом, и теперь клуб находится под давлением, чтобы обеспечить главному тренеру Эдди Хау усиление под Лигу Чемпионов.



По информации The Telegraph, "Ньюкасл" уже трудится над шорт-листом трансферных целей, и Гехи с Мбемо входят в этот список.



"Ньюкасл" пытался заполучить Гехи еще прошлым летом, но сделать это на сей раз будет проще — благодаря Лиге Чемпионов и тому факту, что от контракта Марка остается 12 месяцев.



Правда, "Ньюкасл" уже и не предложит 65 миллионов фунтов, на которые был готов раскошелиться ради 24-летнего Гехи год назад.



К Мбемо "Ньюкасл" тоже имеет давний интерес, и после своего самого продуктивного сезона в карьере 25-летний камерунец оценивается в 50-60 млн. фунтов.



Мбемо также находится на радаре у "Манчестер Юнайтед", однако в данный момент "красные дьяволы" сосредоточены на Матеусе Кунье из "Вулверхэмптона".