"Брентфорд" выкупил Кайоде у "Фиорентины"

"Брентфорд" выкупил правого защитника Майкла Кайоде у итальянской "Фиорентины" за 17.5 млн. евро (14.7 млн. фунтов).

Изначально Кайоде присоединился к "Брентфорду" еще в январе, будучи арендованным на вторую половину сезона.



С тех пор Майкл сыграл 12 матчей в Премьер-Лиге, выходя в старте на каждый из шести заключительных поединков "пчел" в сезоне.



Закрепившись в стартовом составе команды Томаса Франка, 20-летний итальянец нигерийского происхождения убедил "Брентфорд" воспользоваться своей опцией выкупа.



В результате Кайоде заключил с "Брентфордом" контракт до лета 2030, причем клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.