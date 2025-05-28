"Брентфорд" выкупил Кайоде у "Фиорентины"
"Брентфорд" выкупил правого защитника Майкла Кайоде у итальянской "Фиорентины" за 17.5 млн. евро (14.7 млн. фунтов).
Изначально Кайоде присоединился к "Брентфорду" еще в январе, будучи арендованным на вторую половину сезона.
С тех пор Майкл сыграл 12 матчей в Премьер-Лиге, выходя в старте на каждый из шести заключительных поединков "пчел" в сезоне.
Закрепившись в стартовом составе команды Томаса Франка, 20-летний итальянец нигерийского происхождения убедил "Брентфорд" воспользоваться своей опцией выкупа.
В результате Кайоде заключил с "Брентфордом" контракт до лета 2030, причем клубу принадлежит опция продления на 12 месяцев.
28.05.2025 17:00
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