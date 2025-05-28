"Арсенал" завершает приобретение Субименди

Мартин Субименди "Арсенал" завершает приобретение полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

По информации BBC, все необходимые документы насчет перехода Субименди в "Арсенал" уже подписаны, и теперь "канониры" ждут Мартина на медобследование, которое находится в процессе организации.

После процедуры медобследования, 26-летний игрок сборной Испании сможет официально присоединиться к "Арсеналу", который выкупает его у "Реал Сосьедад" за отступные в 51 миллион фунтов.

"Арсенал" трудился над согласованием трансфера Субименди несколько месяцев, причем львиную долю этой работы проделал еще Эду, предшественник Андреа Берты на посту спортивного директора "канониров".

"Реал Сосьедад" — родной клуб для Субименди, который дебютировал за первую команду еще в 2019 году. Мартин мог перебраться в Премьер-Лигу прошлым летом, но тогда отверг интерес "Ливерпуля".




Метки Арсенал, Реал Сосьедад, Субименди

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2025 16:00

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  1. shearer1 28.05.2025 16:53 # shearer1
    Вместо ЦФ Субименди. Всё понятно.
    Купят одного напа, и тот травмируется как Жесус и Хаверц. И хана

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