"Арсенал" завершает приобретение Субименди
"Арсенал" завершает приобретение полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.
По информации BBC, все необходимые документы насчет перехода Субименди в "Арсенал" уже подписаны, и теперь "канониры" ждут Мартина на медобследование, которое находится в процессе организации.
После процедуры медобследования, 26-летний игрок сборной Испании сможет официально присоединиться к "Арсеналу", который выкупает его у "Реал Сосьедад" за отступные в 51 миллион фунтов.
"Арсенал" трудился над согласованием трансфера Субименди несколько месяцев, причем львиную долю этой работы проделал еще Эду, предшественник Андреа Берты на посту спортивного директора "канониров".
"Реал Сосьедад" — родной клуб для Субименди, который дебютировал за первую команду еще в 2019 году. Мартин мог перебраться в Премьер-Лигу прошлым летом, но тогда отверг интерес "Ливерпуля".
28.05.2025 16:00
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Вместо ЦФ Субименди. Всё понятно.
Купят одного напа, и тот травмируется как Жесус и Хаверц. И хана
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