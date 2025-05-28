"Арсенал" завершает приобретение Субименди

"Арсенал" завершает приобретение полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

По информации BBC, все необходимые документы насчет перехода Субименди в "Арсенал" уже подписаны, и теперь "канониры" ждут Мартина на медобследование, которое находится в процессе организации.



После процедуры медобследования, 26-летний игрок сборной Испании сможет официально присоединиться к "Арсеналу", который выкупает его у "Реал Сосьедад" за отступные в 51 миллион фунтов.



"Арсенал" трудился над согласованием трансфера Субименди несколько месяцев, причем львиную долю этой работы проделал еще Эду, предшественник Андреа Берты на посту спортивного директора "канониров".



"Реал Сосьедад" — родной клуб для Субименди, который дебютировал за первую команду еще в 2019 году. Мартин мог перебраться в Премьер-Лигу прошлым летом, но тогда отверг интерес "Ливерпуля".