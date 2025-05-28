Салах: "Смогу играть до 40 лет"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах считает, что его по силам играть в футбол до 40 лет.

Уже в июне Салаху исполнится 33, и возраст Мохамеда был одной из главных причин, почему "Ливерпуль" так долго колебался насчет заключения нового контракта с игроком сборной Египта.



Салах развеял сомнения своего клуба с помощью великолепной игры, забив 29 голов и отдав 18 результативных передач в этом чемпионском для команды Арне Слота сезоне.



Салах считает, что подписанный контракт может быть далеко не последним в его карьере. Мохамед полон сил, чтобы играть еще многие годы.



"Я закончу играть, когда у меня будет соответствующее ощущение. Если вы спрашиваете мое мнение, то, думаю, я смогу играть до 39 или 40 лет, но если я почувствую раньше, что хочу закончить, я уйду. Я уже многого добился", — цитирует Салаха BBC.