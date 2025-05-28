Анонс финала Лиги Конференций

Лига Конференций В среду вечером "Челси" сразится с испанским "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций.

"Челси" отправился в Вроцлав в приподнятом настроении, потому что в минувший уикенд "синие" одержали важную победу 0:1 над "Ноттингем Форест" и квалифицировались в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу.

Таким образом, "Челси" выполнил свою главную задачу на сезон, а завоевание трофея может стать приятным бонусов для команды Энцо Марески.

"Челси" выглядит фаворитом финала. "Реал Бетис" занял только 15-е место на общем этапе Лиги Конференций, хотя нельзя не признать, что с приходом Антони подопечные Мануэля Пеллегрини заметно прибавили во второй половине сезона.

- Испанские команды выиграли все девять последних финалов против оппонентов из Англии.

- Последней английской командой, побеждавшей испанцев в финале какого-либо европейского турнира, был "Ливерпуль", который одолел "Алавес" со счетом 5:4 в финале Кубка УЕФА в 2001 году.

- Заняв первое место на общем этапе, в плей-офф "Челси" одолел по сумме двух матчей "Копенгаген" (3:1), "Легию" (4:2) и "Юргорден" (5:1).

- "Реал Бетис" в плей-офф прошел "Гент" (3:1), "Виторию" (6:2), "Ягеллонию" (3:1) и "Фиорентину" (4:3).

- "Челси" может стать первой в истории командой, которой удавалось выиграть Кубок обладателей кубков, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций.

Энцо Мареска заранее пообещал, что защищать ворота "Челси" в финале будет Филип Йоргенсен. Кирнан Дьюсбери-Холл тоже надеется появиться с первых минут. Кристофер Нкунку и Марк Гиу под вопросом. Николас Джексон доступен, потому что его дисквалификация не распространяется на Лигу Конференций.

Лига Конференций. Финал
"Реал Бетис" (Испания) — "Челси" (Англия)
Вроцлав. Стадион "Арена Тарчински". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз




Метки анонс матча, Лига Конференций, Реал Бетис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2025 12:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 28.05.2025 12:26 # ivan-tns
    Лига конференций звучит как летний кубок на предсезонке. Посмотрим матч, один хрен смотреть нечего...)

    (ответить)

  2. narcot 28.05.2025 12:25 # narcot
    будущие болельщики пидрида и ливерхуя


    Московский ЗАГС сообщил, что в столице в этом году также появились редчайшие имена: среди новорождённых есть девочки по имени Мохрухсор и Рухиябону, а среди мальчиков — Чагыл-Сулус и Бусси Емрис.

    (ответить)

  3. mafia 28.05.2025 12:25 # mafia
    Сегодня мой любимый Челси будет жестко трахать испанскую шлюху

    Мммммм о да прямо в ротик мммм

    (ответить)

  4. thegodfather 28.05.2025 12:08 # thegodfather
    28.05.2025 11:41 #
    halamadrid94

    Осталось только собрать кубки Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2. Нашел чем хвастаться. Ору. Реал , Бавария и ЛФК никогда не выиграют этот турнир сельских клубов, потому что они никогда не будут выступать в нем. Уахахахаха
    (ответить)

    28.05.2025 11:47 #
    zaeba1l

    Юмор это не твое...
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    28.05.2025 12:04 #
    halamadrid94

    Тупорез, где ты юмор увидел?)
    (ответить)

    28.05.2025 12:07 #
    zaeba1l

    Уахахахаха

    Источник: https://fapl.ru/posts/115074/?c=1#c8057334

    Далбайоб ты. Это печально

    Источник: https://fapl.ru/posts/115074/?c=1

    Там казах казаха мочит уахахахха

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  5. antony21 28.05.2025 12:08 # antony21
    Конференси, готовьтесь.

    (ответить)

  6. burnley 28.05.2025 12:05 # burnley
    Если Челси не справится победить, нужно ли сливать следующий сезон, чтобы попасть с Лигу Конлузереций и попытаться еще раз добиться кникального достижения?

    Вопрос болельщикам

    (ответить)

  7. thegodfather 28.05.2025 12:04 # thegodfather
    Е6*аааааааать это же просто ахуенннооо

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