Анонс финала Лиги Конференций
В среду вечером "Челси" сразится с испанским "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций.
"Челси" отправился в Вроцлав в приподнятом настроении, потому что в минувший уикенд "синие" одержали важную победу 0:1 над "Ноттингем Форест" и квалифицировались в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу.
Таким образом, "Челси" выполнил свою главную задачу на сезон, а завоевание трофея может стать приятным бонусов для команды Энцо Марески.
"Челси" выглядит фаворитом финала. "Реал Бетис" занял только 15-е место на общем этапе Лиги Конференций, хотя нельзя не признать, что с приходом Антони подопечные Мануэля Пеллегрини заметно прибавили во второй половине сезона.
- Испанские команды выиграли все девять последних финалов против оппонентов из Англии.
- Последней английской командой, побеждавшей испанцев в финале какого-либо европейского турнира, был "Ливерпуль", который одолел "Алавес" со счетом 5:4 в финале Кубка УЕФА в 2001 году.
- Заняв первое место на общем этапе, в плей-офф "Челси" одолел по сумме двух матчей "Копенгаген" (3:1), "Легию" (4:2) и "Юргорден" (5:1).
- "Реал Бетис" в плей-офф прошел "Гент" (3:1), "Виторию" (6:2), "Ягеллонию" (3:1) и "Фиорентину" (4:3).
- "Челси" может стать первой в истории командой, которой удавалось выиграть Кубок обладателей кубков, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций.
Энцо Мареска заранее пообещал, что защищать ворота "Челси" в финале будет Филип Йоргенсен. Кирнан Дьюсбери-Холл тоже надеется появиться с первых минут. Кристофер Нкунку и Марк Гиу под вопросом. Николас Джексон доступен, потому что его дисквалификация не распространяется на Лигу Конференций.
Лига Конференций. Финал
"Реал Бетис" (Испания) — "Челси" (Англия)
Вроцлав. Стадион "Арена Тарчински". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
28.05.2025 12:00
Просмотров: 313
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лига конференций звучит как летний кубок на предсезонке. Посмотрим матч, один хрен смотреть нечего...)
(ответить)
будущие болельщики пидрида и ливерхуя
Московский ЗАГС сообщил, что в столице в этом году также появились редчайшие имена: среди новорождённых есть девочки по имени Мохрухсор и Рухиябону, а среди мальчиков — Чагыл-Сулус и Бусси Емрис.
(ответить)
Сегодня мой любимый Челси будет жестко трахать испанскую шлюху
Мммммм о да прямо в ротик мммм
(ответить)
28.05.2025 11:41 #
halamadrid94
Осталось только собрать кубки Чемпионшипа, Лиги 1 и Лиги 2. Нашел чем хвастаться. Ору. Реал , Бавария и ЛФК никогда не выиграют этот турнир сельских клубов, потому что они никогда не будут выступать в нем. Уахахахаха
(ответить)
28.05.2025 11:47 #
zaeba1l
Юмор это не твое...
(ответить)
28.05.2025 12:04 #
halamadrid94
Тупорез, где ты юмор увидел?)
(ответить)
28.05.2025 12:07 #
zaeba1l
Уахахахаха
Источник: https://fapl.ru/posts/115074/?c=1#c8057334
Далбайоб ты. Это печально
Источник: https://fapl.ru/posts/115074/?c=1
Там казах казаха мочит уахахахха
(ответить)
Конференси, готовьтесь.
(ответить)
Если Челси не справится победить, нужно ли сливать следующий сезон, чтобы попасть с Лигу Конлузереций и попытаться еще раз добиться кникального достижения?
Вопрос болельщикам
(ответить)
Е6*аааааааать это же просто ахуенннооо
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий