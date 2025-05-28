Анонс финала Лиги Конференций

В среду вечером "Челси" сразится с испанским "Реал Бетис" в финале Лиги Конференций.

"Челси" отправился в Вроцлав в приподнятом настроении, потому что в минувший уикенд "синие" одержали важную победу 0:1 над "Ноттингем Форест" и квалифицировались в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу.



Таким образом, "Челси" выполнил свою главную задачу на сезон, а завоевание трофея может стать приятным бонусов для команды Энцо Марески.



"Челси" выглядит фаворитом финала. "Реал Бетис" занял только 15-е место на общем этапе Лиги Конференций, хотя нельзя не признать, что с приходом Антони подопечные Мануэля Пеллегрини заметно прибавили во второй половине сезона.



- Испанские команды выиграли все девять последних финалов против оппонентов из Англии.



- Последней английской командой, побеждавшей испанцев в финале какого-либо европейского турнира, был "Ливерпуль", который одолел "Алавес" со счетом 5:4 в финале Кубка УЕФА в 2001 году.



- Заняв первое место на общем этапе, в плей-офф "Челси" одолел по сумме двух матчей "Копенгаген" (3:1), "Легию" (4:2) и "Юргорден" (5:1).



- "Реал Бетис" в плей-офф прошел "Гент" (3:1), "Виторию" (6:2), "Ягеллонию" (3:1) и "Фиорентину" (4:3).



- "Челси" может стать первой в истории командой, которой удавалось выиграть Кубок обладателей кубков, Лигу Чемпионов, Лигу Европы и Лигу Конференций.



Энцо Мареска заранее пообещал, что защищать ворота "Челси" в финале будет Филип Йоргенсен. Кирнан Дьюсбери-Холл тоже надеется появиться с первых минут. Кристофер Нкунку и Марк Гиу под вопросом. Николас Джексон доступен, потому что его дисквалификация не распространяется на Лигу Конференций.



Лига Конференций. Финал

"Реал Бетис" (Испания) — "Челси" (Англия)

Вроцлав. Стадион "Арена Тарчински". 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз