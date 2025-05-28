Мареска: "Джексон в долгу перед партнерами по "Челси"

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что его нападающий Николас Джексон находится в долгу перед своими партнерами по команде.

Напомним, Джексон был вынужден пропустить концовку сезона Премьер-Лиги после того, как был удален в первом тайме проигранного "Ньюкаслу" матча (2:0).



И хотя "Челси" удалось пробиться в Лигу Чемпионов без своего бомбардира, Мареска считает, что Джексон крупно подвел команду, и теперь Энцо ожидает реакции от Николаса в финале Лиги Конференций против "Реал Бетис".



"Нико в долгу перед своими партнерами по команде. Причина этого в том, что выезд к "Ньюкаслу" был самым важным матчем для нас, а он оставил своих партнеров по команде вдесятером на один час".



"Конечно, он в долгу. Конечно, он хороший парень. Конечно, он осознал ошибку. Он извинился перед своими партнерами по команде. Это очень важно. И я уверен, он проведет очень хороший матч за нас", — цитирует Мареску Sky Sports.