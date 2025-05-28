Моуриньо предупредил "Челси" насчет "Реал Бетис"

Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо предупредил "синих" насчет своего соперника по финалу Лиги Конференций в лице испанского "Реал Бетис".

Моуриньо отлично понимает, что третий по значимости клубный турнир Европы — не то соревнование, где хочет выступать "Челси", однако Жозе видит хорошую возможность для "синих" пополнить свою трофейную комнату.

В то же время Моуриньо считает, что "Реал Бетис" со своим рулевым Мануэлем Пеллегрини может создать проблемы для "Челси".

"Челси" — большой клуб, который хочет выигрывать Лиги Чемпионов, не Лиги Конференций. Но это трофей, и было бы удивительно стать единственным в мире клубом, который завоюет все три".

"Но с "Бетисом" нужно быть внимательнее. Думаю, "Бетис" может навязать борьбу. У них есть команда, есть опытный тренер, а также есть дух, поэтому я думаю, это будет хороший финал", — сообщил Моуриньо Sky Sports.




Метки Лига Конференций, Моуриньо, Реал Бетис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2025 10:00

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  1. ivan-tns 28.05.2025 10:21 # ivan-tns
    Не хватает Моура в Англии! Выдавал знатные конференции)

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  2. kukuruzko 28.05.2025 10:15 # kukuruzko
    брызгальце открыл

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