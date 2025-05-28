Конате счастлив в "Ливерпуле", но к новому контракту не близок

Защитник Ибраима Конате заявил, что счастлив в "Ливерпуле", несмотря на отсутствие прогресса в переговорах о новом контракте.

Сейчас Конате находится на пороге заключительного года по своему действующему контракту, и над "Ливерпулем" снова нависает угроза лишиться важного игрока безо всякой компенсации, как это было с Трентом Александер-Арнольдом, Виргилом Ван Дейком и Мохамедом Салахом, из которых "красные" продлили только двух последних.



Переговоры о новом контракте Конате пока не увенчались успехом, а пресса настойчиво сватает Ибраиму в ПСЖ и "Реал", однако 26-летний француз не спешит уходить.



"Я знаю, что у меня есть еще много целей с этим клубом: стать лидером, выиграть все. Я очень счастлив здесь, если честно".



"Между клубом и моим агентом будет очередной разговор, и давайте посмотрим, что случится в ближайшие недели. На самом деле не знаю насчет сроков, но давайте посмотрим, скажем это так".



"Реального прогресса нет, но мой агент встречался с клубом на прошлой неделе. Я не могу сказать, что сказал мне мой агент, но давайте посмотрим, что случится", — цитирует Конате The Idependent.