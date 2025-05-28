Кунья направляется в МЮ на медобследование

Матеус Кунья Матеус Кунья направляется на медобследование в "Манчестер Юнайтед" после того, как "красные дьяволы" согласовали его выкуп у "Вулверхэмптона".

Только накануне стало известно, что "Вулверхэмптон" отверг просьбу "Юнайтед" растянуть выплату 62.5 млн. фунтов отступных за Кунью на пять лет.

В итоге "Юнайтед" согласился выплатить отступные так, как и предусмотрено контрактом Куньи: тремя частями в течение двух лет.

Треть от 62.5 млн. фунтов "Юнайтед" заплатит сразу, еще треть — в конце сезона 2025/26, оставшуюся сумму — в конце сезона 2026/27.

Как сообщает Sky Sports, теперь "волки" дали разрешение "дьяволам" пригласить Кунью на медобследование и оформить сделку.

26-летний бразилец, забивший 15 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, рад присоединиться к "Юнайтед", несмотря на непопадание "дьяволов" в Лигу Чемпионов.




Метки Вулверхэмптон, Кунья, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2025 07:00

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  1. tigerpool 28.05.2025 08:43 # tigerpool
    Игрок добротный, 10-ку может положить

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  2. meshuggah 28.05.2025 08:25 # meshuggah
    В рассрочку помойка хотела оруууу

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