Светская хроника за среду

"Арсенал" сделал предложение по Виктору Дьекерешу. Лерой Сане предложен "Тоттенхэму". Ассистент Арне Слота может возглавить "Аякс". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Арсенал" провел переговоры с агентом Виктора Дьекереша в Лиссабоне, а также предложил 59 миллионов фунтов за нападающего "Спортинга". (Correio da Manha)



"Арсенал" опережает "Ливерпуль" в борьбе за нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса. (Marca)



"Ливерпуль" не собирается рассматривать предложения менее 75 млн. фунтов по своему нападающему Коди Гакпо, который интересен "Баварии". (Daily Mirror)



"Тоттенхэму" была предложена возможность подписать вингера "Баварии" Лероя Сане свободным агентом. (Sky Sports)



"Манчестер Юнайтед" установил фиксированную цену в 40 млн. фунтов за нападающего Маркуса Рэшфорда в преддверии лета. (Fabrizio Romano)



"Наполи" возобновит интерес к вингеру "Юнайтед" Алехандро Гарначо. (Calciomercato)



"Вест Хэм" пытается увести полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне из под носа у "Наполи". (talkSPORT)



"Эвертон" поспорит с "Лидсом" за нападающего Каллума Уилсона, чей контракт с "Ньюкаслом" истекает в конце сезона. (The Sun)



"Астон Вилла" планирует подписать свободным агентом 18-летнего нападающего "Фейеноорда" Зепиквено Редмонда. (Sky Sports)



"Вилла" может продать полузащитника Джейкоба Рэмси из-за непопадания в Лигу Чемпионов. (talkSPORT)



Клубы Премьер-Лиги и Серии А проявляют интерес к 34-летнему полузащитнику "Аякса" Джордану Хендерсону. (Fabrizio Romano)



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"Ливерпуль" разрешил своему ассистенту Джону Хейтинге обсудить переход на должность главного тренера "Аякса". (Fabrizio Romano)



Бывший главный тренер "Челси" и "Тоттенхэма" Антонио Конте может покинуть "Наполи", с которым он едва выиграл Серию А. (Sky Sports)



"Челси" обсуждает продление рассчитанного до 2031 года контракта полузащитника Мойсеса Кайседо. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак отказался от поездки в сборную Швеции из-за травмы. (Sky Sports)