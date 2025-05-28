Аморим видит преимущество для МЮ в отсутствии Лиги Чемпионов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что непопадание в Лигу Чемпионов дает его команде "преимущество" на следующий сезон.

Проиграв финал Лиги Европы против "Тоттенхэма", "Юнайтед" остался не просто без Лиги Чемпионов, а без еврокубков вовсе, потому что в Премьер-Лиге "красные дьяволы" заняли только 15-е место.



Однако Аморим считает, что нет худа без добра. Теперь "Юнайтед" не нужен большой состав, и у Рубена будет больше времени на подготовку к матчам на выходных.



"У нас всегда готовы два плана: с Лигой Чемпионов и без. Кроме того, без Лиги Чемпионов нам не нужен большой состав".



"Мы можем лучше контролировать свой состав. У нас все равно есть план по приглашению новых игроков, но глобально наш план в том, чтобы улучшить имеющуюся команду, улучшить академию".



"Это давало плоды в прошлом, поэтому может давать плоды в будущем. Из-за финансового фейр-плей мы не можем изменить так уж много. Нам не позволено это сделать, даже если бы у нас была Лига Чемпионов, но мы подготовлены".



"Должен сказать, что непопадание в Лигу Чемпионов может стать преимуществом для нас и позволит нам лучше играть матчи, а также создать костяк команды на будущее".



"Поэтому для нас было бы хорошо воспользоваться этим преимуществом от отсутствия матчей в еврокубках", — цитирует Аморима Sky Sports.