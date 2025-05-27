"Вулверхэмптон" отказал МЮ в рассрочке по Кунье
"Вулверхэмптон" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке нападающего Матеуса Куньи с рассрочкой платежа на пять лет.
Заранее договорившись с самим Куньей и дождавшись окончания сезона, "Юнайтед" обратился к "Вулверхэмптону" насчет приобретения Матеуса.
Подписанный в феврале новый контракт Куньи предусматривает отступные в 62.5 млн. фунтов, которые надлежит выплатить тремя платежами в течение двухлетнего периода.
По информации BBC, стесненный в финансах "Юнайтед" попросил "волков" растянуть выплату указанных 62.5 млн. фунтов на пять лет, но в ответ последовал отказ.
Стороны продолжают переговоры, и вероятность заключения сделки по-прежнему высока, однако "Вулверхэмптон" ожидает, что в конце концов "Юнайтед" согласится на обозначенные в контракте 26-летнего бразильца условия.
Кунья выступает за "Вулверхэмптон" после своего перехода из "Атлетико" в январе 2023, с тех пор забив 33 гола в 92 матчах.
27.05.2025 23:00
Просмотров: 171
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Бразилы в шотландском МЮ - не приживают. И тут облом !
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий