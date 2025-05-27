Фримпонг прибыл на подписание контракта с "Ливерпулем"

Правый защитник леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонг прибыл в Англию, чтобы завершить свой переход в "Ливерпуль".

Ранее в мае Фримпонг уже приезжал в Англию. Тогда Джереми прошел медобследование и обсудил заключительные детали личного контракта.



Сейчас 24-летний игрок сборной Голландии снова прибыл на родину футбола, чтобы официально связать свое будущее с "Ливерпулем", сообщает Sky Sports.



"Ливерпуль" выплатит "Байеру" отступные по контракту Фримпонга в размере 35 миллионов евро (29.4 млн. фунтов).



Параллельно "Ливерпуль" договаривается о приобретении атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца, который, как предполагается, уже дал свое согласие присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги.