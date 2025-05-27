Фримпонг прибыл на подписание контракта с "Ливерпулем"

Джереми Фримпонг Правый защитник леверкузенского "Байера" Джереми Фримпонг прибыл в Англию, чтобы завершить свой переход в "Ливерпуль".

Ранее в мае Фримпонг уже приезжал в Англию. Тогда Джереми прошел медобследование и обсудил заключительные детали личного контракта.

Сейчас 24-летний игрок сборной Голландии снова прибыл на родину футбола, чтобы официально связать свое будущее с "Ливерпулем", сообщает Sky Sports.

"Ливерпуль" выплатит "Байеру" отступные по контракту Фримпонга в размере 35 миллионов евро (29.4 млн. фунтов).

Параллельно "Ливерпуль" договаривается о приобретении атакующего полузащитника "Байера" Флориана Вирца, который, как предполагается, уже дал свое согласие присоединиться к чемпионам Премьер-Лиги.




Метки Байер, Ливерпуль, Фримпонг

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2025 22:00

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 27.05.2025 23:13 # gidro-met
    Голландия типо состоит из таких вот Фримпонгов - не верю

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  2. jawen 27.05.2025 22:47 # jawen
    Что заменить Салаха?

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