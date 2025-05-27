Сане общается с тремя клубами Премьер-Лиги

Лерой Сане Вингер немецкой "Баварии" Лерой Сане провел переговоры с тремя клубами Премьер-Лиги.

В данный момент будущее Сане находится в подвешенном состоянии, потому что контракт Лероя с "Баварией" по-прежнему истекает в конце июня.

"Бавария" не оставляет попыток предотвратить уход Сане свободным агентом, и на этой неделе агент 29-летнего немца Пини Захави снова посетит Мюнхен, чтобы обсудить будущее своего клиента.

Пока сохраняется эта неопределенность, бывший игрок "Манчестер Сити" переехал в Лондон вместе со своей американской супругой Кэндис Брук.

Намек на то, что Сане готов пустить корни в столице Англии, заинтересовала "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", которые уже находятся в контакте с Захави, сообщает Bild.




Метки Арсенал, Бавария, Сане, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2025 21:00

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  1. ganinilyha 27.05.2025 21:05 # ganinilyha
    В Сити играл прекрасно, как продали, так сднил. А может просто вовремя это сделали. Сейчас даже Мадуэке лучше.

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