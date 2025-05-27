Жоржиньо объявил об уходе из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Жоржиньо объявил о своем уходе из лондонского клуба.

Жоржиньо выступал за "Арсенал" после своего перехода из "Челси" за 12 миллионов фунтов в январе 2023.



За два с половиной сезона на "Эмирейтс" 33-летний итальянец бразильского происхождения сыграл 79 матчей и забил два гола.



Важность Жоржиньо для "Арсенала" резко снизилась после прихода Деклана Райса, поэтому в последне время главный тренер "Арсенала" Микель Артета использовал ветерана лишь для ротации.



О своем уходе Жоржиньо сообщил лично, опубликовав прощальное видео в инстаграме с подписью "спасибо, "Арсенал".



Ожидается, что Жоржиньо продолжит карьеру в "Фламенго", причем бразильский клуб надеется взять экс-игрока "Наполи" на стартующий в июне клубный Чемпионат Мира.