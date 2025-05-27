Антони думал бросить футбол

Вингер испанского "Реал Бетис" Антони признался, что помышлял о завершении игровой карьеры, когда выступал за "Манчестер Юнайтед".

В 2023 году сразу три женщины обвинили Антони в избиении, после чего в отношении игрока были начаты расследования в Бразилии и Великобритании, причем последнее все еще продолжается.



На фоне проблем в личной жизни Антони потерял интерес к футболу, и только командировка в "Реал Бетис" на вторую половину сезона позволила ему взбодриться.



"Я всегда говорил, что у меня были очень хорошие моменты, но у меня были и очень плохие моменты. Не только на футбольном поле, но и за его пределами. Некоторые люди очень меня беспокоили в душевном плане".



"Я преодолел очень сложные времена, которые очень на меня влияли. Но даже за эти очень сложные моменты я благодарен. Сегодня я чувствую себя гораздо более зрелым, гораздо более подготовленным, я чувствую себя лучше".



"То был момент, когда я задумывался о том, чтобы закончить играть. У меня больше не было желания играть в футбол из-за всего, что происходило со мной. Я имею ввиду все те обвинения, насчет которых я так долго сохранял молчание".



"Моя карьера значительно изменилась с переходом в "Бетис". Она изменилась, потому что мне нужно было обрести себя после всего того, через что я прошел в личной жизни. Я хотел проявить себя, но у меня не получалось. У меня больше не было желания играть в футбол, и мне нужно было обрести себя".



"Я всегда любил играть в футбол, но в сложные времена я не получал от этого удовольствия".



"Я говорил своему брату: "Я больше не могу делать это, я больше не могу делать это". Он отвечал: "Продержись еще немного, и ситуация изменится".



"Я становился эмоционален, потому что мне было очень сложно. Только я сам знаю, какая атмосфера была дома. У меня даже не было силы, чтобы играть со своим сыном, я не ел по несколько дней, сидел в своей комнате".



"Это было очень сложно, но при помощи моей семьи и Бога я смог изменить ситуацию. Я уже очень счастлив здесь", — сообщил Антони TNT Sports Brazil.