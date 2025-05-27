"Аль-Хиляль" ждет ответа от Фернандеша к четвергу

У капитана "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша есть время до четверга, чтобы ответить на финальное предложение саудовского "Аль-Хиляля".

"Аль-Хиляль" готов платить Фернандешу, который в "Юнайтед" зарабатывает 280,000 фунтов в неделю, 700,000 фунтов каждые семь дней "чистыми".



Суммарная стоимость трехлетнего контракта, который "Аль-Хиляль" предлагает полузащитнику сборной Португалии, составляет 200 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Mail, саудиты некоторое время вели переговоры с представителями Фернандеша, после чего выдвинули свое финальное предложение и дали Бруну 72 часа, чтобы принять его или отвергнуть.



Срок в 72 часа истекает в ближайший четверг, и если Фернандеш согласится, "Аль-Хиляль" будет готов заплатить "Юнайтед" 100 млн. фунтов в качестве компенсации.



Если Фернандеш откажется, "Аль-Хиляль" переключит свое внимание на Юри Тилеманса из "Астон Виллы" или Эдерсона из "Аталанты".