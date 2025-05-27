"Сити" решил побороться за Шерки

"Манчестер Сити" решил побороться за атакующего полузащитника французского "Лиона" Райана Шерки.

Шерки уже уведомил "Лион" о своем решении уйти грядущим летом, а контракт Райана предусматривает скромные отступные в 20-25 миллионов фунтов.



На прошлой неделе стало известно, что "Сити" вышел из борьбы за Флориана Вирца, посчитав плеймейкера "Байера" неоправданно дорогим, и The Telegraph утверждает, что теперь целью "горожан" стал именно Шерки.



21-летний француз очень ярко провел этот сезон, забив 12 голов и отдав 20 результативных передач за "Лион".



Однако "Сити" еще предстоит выдержать конкуренцию со стороны других клубов и оценить, как столь темпераментный игрок вроде Шерки впишется в игру команды Хосепа Гвардиолы.



"Сити" активно ищет плеймейкера в свете ухода Кевина Де Брюйне и неопределенности с будущим Джека Грилиша, также присматриваясь к Моргану Гиббс-Уайту из "Ноттингем Форест".