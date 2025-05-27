"Ньюкасл" прощается с Полом Митчеллом
"Ньюкасл" объявил, что спортивный директор Пол Митчелл покинет клуб в конце июня.
Митчелл провел на "Сент-Джеймс Парк" менее года, приступив к работе в июле 2024 и став заменой для ушедшего в "Манчестер Юнайтед" Дэна Эшуорта.
Как у Эшуорта не сложилось в "Юнайтед", так и Митчелл не смог проявить себя в "Ньюкасле". Основной помехой для Пола стали ограничения, связанные с финансовым фейр-плей.
Несмотря на то, что по итогам этого сезона "Ньюкасл" квалифицировался в Лигу Чемпионов, сторонами было принято решение о расставании.
Как сообщает Sky Sports, теперь контроль над трансферами перейдет к главному тренеру Эдди Хау. Так будет, пока "Ньюкасл" не найдет замену Митчеллу.
27.05.2025 16:00
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