Гюндоган ожидает, что останется в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган ожидает, что останется в клубе с "Этихад" на следующий сезон.

Гюндоган только прошлым летом вернулся в "Сити" из "Барселоны". И хотя в этом сезоне Илкай выглядел бледной тенью себя прежнего, он сыграл достаточное количество матчей, чтобы автоматически продлить свой однолетний контракт на следующий год.



В данный момент 34-летний немец планирует отработать свой контракт с "Сити", несмотря на слухи, связывающие его с переездом в "Галатасарай" и Саудовскую Аравию.



"Пока что никто не говорил мне ничего другого! Да, мой контракт был продлен на второй год, поэтому прямо сейчас я ожидаю остаться здесь", — цитирует Гюндогана ESPN.