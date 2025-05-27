Гюндоган ожидает, что останется в "Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган ожидает, что останется в клубе с "Этихад" на следующий сезон.
Гюндоган только прошлым летом вернулся в "Сити" из "Барселоны". И хотя в этом сезоне Илкай выглядел бледной тенью себя прежнего, он сыграл достаточное количество матчей, чтобы автоматически продлить свой однолетний контракт на следующий год.
В данный момент 34-летний немец планирует отработать свой контракт с "Сити", несмотря на слухи, связывающие его с переездом в "Галатасарай" и Саудовскую Аравию.
"Пока что никто не говорил мне ничего другого! Да, мой контракт был продлен на второй год, поэтому прямо сейчас я ожидаю остаться здесь", — цитирует Гюндогана ESPN.
27.05.2025 15:00
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