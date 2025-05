Светская хроника за вторник

Эберечи Эзе не будет в "Баварии". "Челси" лидирует в борьбе за Лиама Делапа. Антони не ел по несколько дней, когда играл за "Манчестер Юнайтед". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Бавария" не собирается покупать вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе. (Sky Sport Germany)



"Манчестер Юнайтед" хочет правого защитника "Вулверхэмптона" Нелсона Семеду. (Football Transfers)



"Юнайтед" интересуется голкиперами Сенне Ламменсом из "Антверпена" и Мадсом Хермансеном из "Лестера". (The Telegraph)



"Юнайтед" и "Челси" проявляют предметный интерес к вингеру "Милана" Рафаэлу Леау, которого также хочет "Бавария". (TEAMtalk)



"Челси" опережает "Юнайтед" в борьбе за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа. (talkSPORT)



"Челси" может быть открыт к продаже своего основного голкипера Роберта Санчеса. (The Guardian)



"Айнтрахт" потребует от "Челси" 84 миллиона фунтов за нападающего Уго Экитике, но готов обсудить структуру платежей. (The Athletic)



"Манчестер Сити" активизировался в переговорах о покупке полузащитника "Милана" Тиджани Рейндерса, оцениваемого в 55 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Наполи" близок к подписанию полузащитника "Сити" Кевина Де Брюйне свободным агентом. (Rai News)



"Ньюкасл" проявляет серьезный интерес к нападающему "Брайтона" Жоао Педро. (i Sport)



"Барселона" надеется перехватить гокипера "Эспаньола" Жоана Гарсию, который интересен "Арсеналу" и "Астон Вилле". (Mundo Deportivo)



Другое



Владелец "Брайтона" Тони Блум получил разрешение на покупку 29 процентов акций шотландского "Хартса" за 9.86 млн. фунтов. (Sky Sports)



Полузащитник "Челси" Андрей Сантос был вызван в сборную Бразилии впервые с 2023 года. (Ben Jacobs)



Бывший полузащитник "Арсенала" Томаш Росицки был помещен в интенсивную терапию из-за проблем с сердцем. (BBC)



Вингер Антони признался, что в свои темные времена в "Юнайтед" мог оставаться без еды несколько дней подряд. (Daily Mail)