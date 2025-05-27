Гвардиола не гарантирует, что "Сити" вернется к борьбе за титул
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не смог пообещать, что в следующем сезоне его команда вновь станет претендентом на титул Премьер-Лиги.
В этом сезоне "Сити" совершенно провалил задачу по защите чемпионского звания и финишировал только на третьем месте, в 13 очках позади взявшего титул "Ливерпуля".
Гвардиола не берется предсказать, как сложится следующий сезон, однако Хосеп ожидает, что его команда прибавит.
"Вернется ли "Сити" к борьбе за титул? Я не знаю. Но я бы и никогда не подумал, что мы выиграем шесть титулов Премьер-Лиги за семь лет".
"Если вы ожидаете, что сейчас я пообещаю вам выиграть Премьер-Лигу в следующем сезоне, то вы ошибаетесь".
"С момента моего прихода в этот клуб мы финишировали с 80+ очками, а в этом сезоне мы финишировали с 71, так что это очень далеко от наших стандартов. И это случилось в силу многих причин".
"Спорт и футбол дают тебе другой шанс, и мы постараемся проявить себя".
"Но мы значительно уступаем "Ливерпулю". Такова реальность. У меня есть ощущение, что следующий сезон будет лучше, но я не знаю, как мы отреагируем после клубного Чемпионата Мира. Мы будем измотаны из-за отсутствия каникул перед новым сезоном".
"Мы должны повысить свой уровень, иначе мы не сможем сражаться за трофеи. Но если мы будем избегать травм, то мы постараемся быть ближе и будем ближе", — цитирует Гвардиолу The Independent.
27.05.2025 13:00
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