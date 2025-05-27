"Сити" добавил Яшари в список своих целей на лето

"Манчестер Сити" добавил опорного полузащитника бельгийского "Брюгге" Ардона Яшари в список своих трансферных целей на грядущее лето.

Только накануне Яшари был признан лучшим игроком, а заодно и лучшим талантом в бельгийском первенстве по итогам сезона 2024/25.



Яшари очень ярко провел этот сезон и привлек внимание ряда серьезных клубов, включая дортмундскую "Боруссию" и "Байер".



По информации Sky Sport Germany, "Сити" уже контактирует с представителями 22-летнего игрока сборной Швейцарии, который является этническим албанцем македонского происхождения.



В данный момент Яшари, чей контракт с "Брюгге" рассчитан до 2029 года, оценивается в 35 миллионов евро (29.3 млн. фунтов).