"Ньюкасл" не будет продлевать контракт Уилсона

Нападающий Каллум Уилсон все еще может остаться в "Ньюкасле", несмотря на то, что клуб решил не пользоваться своей опцией по продлению истекающего контракта игрока.

Уилсон сыграл 129 матчей за "Ньюкасл" после своего перехода из "Борнмута" в 2020 году, но в этом сезоне был только дублером Александера Исака, наколотившего 23 мяча в Премьер-Лиге и 27 во всех соревнованиях.



В завершившемся сезоне английского первенства Уилсон не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи в 18 сыгранных матчах, однако попадание в Лигу Чемпионов позволяет "Ньюкаслу" иметь более глубокий состав.



Поэтому вместо продления действующего контракта "Ньюкасл" предлагает 33-летнему англичанину новую сделку со сниженным базовым окладом и обширной шкалой бонусов.



Как сообщает The Athletic, "Ньюкасл" позволит Уилсону самому принять решение. У Каллума есть и другие варианты — например, ветерана хочет вернувшийся в Премьер-Лигу "Лидс".