"Юнайтед" согласовал условия перехода Делапа
"Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа и теперь ждет решения игрока.
Проведя переговоры с "Юнайтед", "Челси", "Ньюкаслом" и "Эвертоном", в ближайшее время Делап собирается выбрать себе новый клуб.
Как стало известно ESPN, "Юнайтед" уже обратился к "Ипсвичу" и подтвердил свою готовность выплатить отступные в 30 миллионов фунтов за 22-летнего англичанина.
Также "Юнайтед" согласовал с представителями Делапа условия личного контракта и теперь лишь ждет решения самого Лиама.
Серьезную угрозу "Юнайтед" в борьбе за Делапа представляет "Челси", чей главный тренер Энцо Мареска знает Лиама по академии "Манчестер Сити". Кроме того, "синие" могут предложить игроку возможность выступить в Лиге Чемпионов.
27.05.2025 10:00
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Последние комментарии:
Ура, а то будто бы неплохие трансферы начали оформлять - Кунья и не дай Бог еще Семеньо с Осимхеном подпишут. Тайлер Диблинг, Мойзе Кин, Лиам Делап вот сильные личности для мю.
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конченные е6анаты, жизнь ничему этих гондонов не учит. был хуйланд молодой, типо перспективный, не проканало взяли зиркзее из такого же рода ,опять обосрались. теперь 6лять делап. ну е6ланы они и в англии е6ланы
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Игрок который дополнит атакующий потенциал команды но никак не усилит.
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