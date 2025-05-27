"Юнайтед" согласовал условия перехода Делапа

"Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа и теперь ждет решения игрока.

Проведя переговоры с "Юнайтед", "Челси", "Ньюкаслом" и "Эвертоном", в ближайшее время Делап собирается выбрать себе новый клуб.



Как стало известно ESPN, "Юнайтед" уже обратился к "Ипсвичу" и подтвердил свою готовность выплатить отступные в 30 миллионов фунтов за 22-летнего англичанина.



Также "Юнайтед" согласовал с представителями Делапа условия личного контракта и теперь лишь ждет решения самого Лиама.



Серьезную угрозу "Юнайтед" в борьбе за Делапа представляет "Челси", чей главный тренер Энцо Мареска знает Лиама по академии "Манчестер Сити". Кроме того, "синие" могут предложить игроку возможность выступить в Лиге Чемпионов.