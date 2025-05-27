"Юнайтед" согласовал условия перехода Делапа

Лиам Делап "Манчестер Юнайтед" согласовал приобретение нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа и теперь ждет решения игрока.

Проведя переговоры с "Юнайтед", "Челси", "Ньюкаслом" и "Эвертоном", в ближайшее время Делап собирается выбрать себе новый клуб.

Как стало известно ESPN, "Юнайтед" уже обратился к "Ипсвичу" и подтвердил свою готовность выплатить отступные в 30 миллионов фунтов за 22-летнего англичанина.

Также "Юнайтед" согласовал с представителями Делапа условия личного контракта и теперь лишь ждет решения самого Лиама.

Серьезную угрозу "Юнайтед" в борьбе за Делапа представляет "Челси", чей главный тренер Энцо Мареска знает Лиама по академии "Манчестер Сити". Кроме того, "синие" могут предложить игроку возможность выступить в Лиге Чемпионов.




Метки Делап, Ипсвич, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2025 10:00

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  1. tigerpool 27.05.2025 10:18 # tigerpool
    Ура, а то будто бы неплохие трансферы начали оформлять - Кунья и не дай Бог еще Семеньо с Осимхеном подпишут. Тайлер Диблинг, Мойзе Кин, Лиам Делап вот сильные личности для мю.

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  2. quavo 27.05.2025 10:08 # quavo
    конченные е6анаты, жизнь ничему этих гондонов не учит. был хуйланд молодой, типо перспективный, не проканало взяли зиркзее из такого же рода ,опять обосрались. теперь 6лять делап. ну е6ланы они и в англии е6ланы

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  3. hunter022 27.05.2025 10:04 # hunter022
    Игрок который дополнит атакующий потенциал команды но никак не усилит.

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