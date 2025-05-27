Шейх Джассим не будет спасать "Юнайтед"

Шейх Джассим из Катара не собирается возобновлять интерес к покупке "Манчестер Юнайтед".

Напомним, шейх Джассим претендовал на покупку "Юнайтед" после того, как семейство Глэйзеров выразило готовность продать клуб в ноябре 2022.



Шейх Джассим был готов купить "Юнайтед" целиком, сходу решив проблемы с долгом и новым стадионом, но Глэйзеры выбрали другой вариант.



Глэйзеры оставили контроль над "Юнайтед" за собой, лишь продав часть акций сэру Джиму Рэтклиффу, который оценил клуб дороже, нежели шейх Джассим.



В январе прошлого года Рэтклифф завершил сделку по покупке доли в "Юнайтед", заодно получив контроль над футбольными вопросами в клубе.



С тех пор, если не считать завоевание Кубка Англии, "Юнайтед" продолжает разочаровывать на футбольном поле, и это отразилось на стоимости акций клуба, которые за год упали в цене более чем на 17 процентов.



Однако Daily Mail утверждает, что шейх Джассим не собирается пользоваться затруднениями "Юнайтед". Инвестор из Катара больше не хочет иметь дел с Глэйзерами.



Впрочем, и Рэтклифф не собирается уходить из "Юнайтед". Сэр Джим намерен продолжить работу по возвращению клуба на вершину английского и европейского футбола.