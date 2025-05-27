Шейх Джассим не будет спасать "Юнайтед"

Шейх Джассим Шейх Джассим из Катара не собирается возобновлять интерес к покупке "Манчестер Юнайтед".

Напомним, шейх Джассим претендовал на покупку "Юнайтед" после того, как семейство Глэйзеров выразило готовность продать клуб в ноябре 2022.

Шейх Джассим был готов купить "Юнайтед" целиком, сходу решив проблемы с долгом и новым стадионом, но Глэйзеры выбрали другой вариант.

Глэйзеры оставили контроль над "Юнайтед" за собой, лишь продав часть акций сэру Джиму Рэтклиффу, который оценил клуб дороже, нежели шейх Джассим.

В январе прошлого года Рэтклифф завершил сделку по покупке доли в "Юнайтед", заодно получив контроль над футбольными вопросами в клубе.

С тех пор, если не считать завоевание Кубка Англии, "Юнайтед" продолжает разочаровывать на футбольном поле, и это отразилось на стоимости акций клуба, которые за год упали в цене более чем на 17 процентов.

Однако Daily Mail утверждает, что шейх Джассим не собирается пользоваться затруднениями "Юнайтед". Инвестор из Катара больше не хочет иметь дел с Глэйзерами.

Впрочем, и Рэтклифф не собирается уходить из "Юнайтед". Сэр Джим намерен продолжить работу по возвращению клуба на вершину английского и европейского футбола.




Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, Рэтклифф, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 27.05.2025 09:00

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