Амориму выделено 100 млн. фунтов на летние трансферы

Трансферный бюджет главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима грядущим летом будет ограничен 100 миллионами фунтов.

Первым летнем приобретением "Юнайтед" при Амориме обещает стать нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья, чей контракт предусматривает отступные в 62.5 млн. фунтов.



Также "Юнайтед" готов выкупить нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа за 30 млн. фунтов, и эти два приобретения почти полностью бы исчерпали трансферный бюджет Аморима, утверждает The Telegraph.



Дело в том, что "Юнайтед" недосчитался около 100 млн. фунтов, которые мог бы дополнительно заработать на призовых, трансляциях и билетах, если бы выиграл финал Лиги Европы и попал в Лигу Чемпионов.



Если Аморим захочет потратить больше отведенных 100 млн. фунтов, ему придется продать имеющихся игроков, и "Юнайтед" открыт к предложениям почти по каждому.



Среди тех, кого "Юнайтед" надеется продать, называются Алехандро Гарначо и Маркус Рэшфорд, за которых установлена цена в 60 и 40 млн. фунтов, соответственно.



Продажа Бруну Фернандеша не входит в планы Аморима, однако "Юнайтед" будет сложно устоять перед предложение "Аль-Хиляля" в 80 млн. фунтов по своему 30-летнему капитану.



Еще 25 млн. фунтов "Юнайтед" может принести Джейдон Санчо, если того выкупит "Челси" после сезона аренды. Антони будет доступен для постоянного трансфера за 30 млн. фунтов.



Наконец, могут найти своих покупателей и Тирелл Маласиа, Каземиро, Расмус Хейлунд.