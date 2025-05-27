27 человек госпитализированы после инцидента во время парада "Ливерпуля"

Парад "Ливерпуля" в честь завоевания титула Премьер-Лиги был омрачен инцидентом с автомобилем, который протаранил толпу болельщиков.

В минувшее воскресенье подопечные Арне Слота подняли над головой кубок Премьер-Лиги, а в понедельник устроили чемпионский парад на открытом автобусе по центру Ливерпуля.



Около шести вечера, через 20 минут после проезда автобуса по соседней улице, на Уотер Стрит случился страшный инцидент.



Автомобиль серого цвета въехал в толпу пешеходов, в результате чего 27 из них, включая одного ребенка, были госпитализированы. Еще десятки получили первую помощь на месте или обратились в медицинские учреждения самостоятельно.



Дежурившая на месте полиция была вынуждена срочно вмешаться и окружить остановившийся автомобиль, чтобы не дать разъяренной толпе совершить самосуд.



Как сообщает Sky Sports, за рулем автомобиля был 53-летний белокожий британец, проживающий в районе Ливерпуля. Сейчас он арестован, но полиция не рассматривает случившееся как террористический акт.



