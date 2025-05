Семь вещей, что мы узнали в 38-м туре

"Челси" и "Ньюкасл" финишировали в зоне Лиги Чемпионов, "Манчестер Юнайтед" помешал "Астон Вилле" прорваться в топ-5, а "Ливерпуль" чудом избежал поражения перед церемонией награждения. Об этом и не только — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Мареска выполнил главную задачу, отступив от своих принципов



Победа над "Ноттингем Форест" и финиш на четвертом месте стали наградой Энцо Мареске за то, что он поставил прагматизм над своими принципами, получив возможность насладиться хорошим настроением после выполнения главной задачи "Челси" на сезон. Все выглядело так, будто мы перенеслись в те времена, когда никто не сомневался в духе и классе "Челси", когда нужно победить любой ценой.



Это прогресс. Было непросто понять, почему "Челси" расстался с Маурисио Почеттино в конце прошлого сезона, когда как раз казалось, что аргентинский тренер настроил игру команды под приход неопытного догматика из "Лестера". Обвинения в адрес руководства "синих" сыпались со всех сторон: контракты были слишком длинными, огромные деньги тратились на молодых игроков, а теперь, с назначением менеджера, чьим главным достижением была победа в Чемпионшипе с "Лестером", казалось, что "Челси" грозит присоединиться к "Манчестер Юнайтед" в длительном блуждании вдали от призовых мест.



В матче с "Форест" мы могли видеть, как изменился Мареска: его команда сыграла на результат, проделав большую работу на поле, чтобы не дать шансов сопернику. "Челси" отдал мяч, но блокировал центр поля и активно прессинговал, чем нейтрализовал сильные качества "лесников". Это был совсем не тот футбол, который принято приписывать Мареске, но в нужный момент итальянец стал прагматичным, что свойственно многим успешным менеджерам Премьер-Лиги.



Перезагрузка "Сити" пройдет без Грилиша



"Манчестер Сити" сумел удержаться на третьей позиции в чемпионате и гарантировать себе Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Все готово к старту большой перезагрузки, и игра против "Фулхэма" стала прощальной для целого ряда ветеранов "горожан".



Но если Илкай Гюндоган отметился голом, а Кевину Де Брюйне дали шесть минут для прощания с болельщиками, то Джек Грилиш отсутствовал на "Крейвен Коттадж" вовсе — на сей раз не в метафорическом смысле, а буквально потому что его даже не включили в заявку на матч.



После этого Хосеп Гвардиола опроверг информацию о том, что это не просто ротация состава, но и признал, что дальнейшее будущее Грилиша в клубе — это вопрос "к Джеку и его агенту". "Это не что-то личное в отношении Джека, абсолютно нет. Я тот человек, который боролся за то, чтобы Джек пришел сюда, и боролся за то, чтобы он остался здесь в этом сезоне".



Сложно сказать, кто потянет огромную зарплату Грилиша, и будет ли приоритетом для самого Джека регулярная игра в футбол, но для его агента лето действительно будет горячим.



"Вилла" в бешенстве от неквалифицированного судейства



"Астон Вилла" подала официальную жалобу в Премьер-Лигу насчет того, почему на матч с "Манчестер Юнайтед" не был назначен более опытный арбитр, нежели Томас Брамалл, который дал свисток до того, как Морган Роджерс отправил мяч в сетку. Этот свисток означал, что VAR не может вмешаться, чтобы решить, действительно ли выбил нападающий мяч из рук Алтая Байындыра, как это показалось Брамаллу, и Унаи Эмери позже заявил, что это был "ключевой момент", который стоил "Вилле" путевки в Лигу Чемпионов.



Инцидент произошел на 73-й минуте при счете 0:0 на "Олд Траффорд", когда в параллельном матче "Ньюкасл" проигрывал "Эвертону", а "Вилла", несмотря на удаление Эмилиано Мартинеса, попадала в Лигу Чемпионов. Решение Брамалла вызвало яростную реакцию Эмери и его команды. После этого голы Амада Диалло и Кристиана Эриксена — каждый из которых вызвал саркастические жесты Эмери — принесли "Юнайтед" победу со счетом 2:0. Гости заняли шестое место, и в следующем сезоне будут играть только в Лиге Европы.



Дамиан Видагани, директор по футболу "Виллы", сказал: "Жалоба не на решение. Жалоба касается выбора рефери. Один из самых неопытных арбитров был назначен на один из самых сложных матчей сезона, от которого зависела судьба четыре-пяти команд".



Сарр — одна из лучших покупок сезона



Ценник в 12 миллионов фунтов и тот факт, что вингер ранее был игроком "Уотфорда", означали, что Исмаила Сарр не был очень громким приобретением, когда он переходил в "Кристал Пэлас" из "Марселя". На "Селхерст Парк" есть более заметные для медиа игроки, и это устраивает Сарра, который рад свободно проявлять себя на фланге, в то время как на других возлагаются большие надежды.



Он всегда хотел играть в Премьер-Лиге и с радостью принял предложение заменить Майкла Олисе в составе "орлов". Учитывая то, что Олисе сделал на "Селхерст Парк", чтобы заслужить переход в "Баварию", перед Сарром стояла непростая задача, но под руководством Оливера Гласнера он смог быстро адаптироваться в Южном Лондоне.



После неспешного начала сезона Сарр вышел в стартовом составе в конце октября и с тех пор не оглядывался назад, завоевав доверие тренерского штаба. Он принял участие в каждом матче Премьер-Лиги, и его результативность улучшалась по мере развития сезона, а главным событием стали два гола и "ассист" в победе над "Брайтоном" в декабре. В то же время в Кубке Англии он дважды забил в ворота "Астон Виллы" в полуфинале и помог "Пэлас" вернуться на "Уэмбли", чтобы в финале одержать победу над "Манчестер Сити".



"Ливерпуль" — чемпион, но в следующем сезоне это будет новая команда



Исмаила Сарр мог капитально испортить болельщикам "Ливерпуля" настроение перед официальным празднованием чемпионства, но Мохамеду Салаху все же удалось сравнять счет в заключительном матче сезона. "Ливерпуль", конечно, очень сильно расслабился после чемпионского матча с "Тоттенхэмом", набрав всего два очка в четырех последних играх сезона.



Говорить о том, что чемпионство "Ливерпуля" стало следствием в первую очередь синхронного провала конкурентов команды Арне Слота, будут еще долго, но со временем разговоры и споры утихнут, а очередной титул в листе трофеев "красных" никуда не денется. Но все же, несмотря на то, что "Ливерпуль" оказался сильнее всех в этом чемпионате, эта команда нуждается в перестройке и улучшении — с учетом того, что конкуренты точно постараются стать сильнее.



Слот прекрасно распорядился наследием Юргена Клоппа, а теперь нам предстоит увидеть уже его команду. Деньги на новые трансферы будут, так как мерсисайдцы скромно повели себя прошлым летом. Говорят о приходе Флориана Вирца с Джереми Фримпонгом, поиске нового нападающего и нескольких трансферах, которые помогут увеличить бюджет и разгрузить зарплатную ведомость, нуждающуюся в этом после подписания новых контрактов с Виргилом Ван Дейком и Мохамедом Салахом.



"Борнмут" заработает летом очень много денег



Политика "Борнмута" по подбору игроков — одна из лучших в лиге, и "вишенки" знают, как найти выгодный объект для инвестиций. Дин Хейсен перешел в "Ювентуса" после аренды в "Роме", где он провел большую часть времени на скамейке запасных. Поэтому центральный защитник, которому на тот момент было 19 лет, ухватился за возможность испытать себя в Премьер-Лиге.



Большинство тинейджеров, возможно, несколько засомневались бы перспективе противостоять Мохамеду Салаху и Эрлингу Холанду, но Хейсен — совсем другая порода. Сын бывшего игрока АЗ и "Гоу Эхед Иглз" Донни, он известен своим спокойным поведением на поле и вне его. Агрессивный защитник обладает зрелостью, редко встречающейся у игроков его возраста, и именно поэтому он стал неотъемлемой частью планов Андони Ираолы.



Его форма принесла ему первые матчи за сборную Испании, где Хейсен вырос после рождения в Нидерландах, и многие клубы были готовы потратить 50 миллионов фунтов на выкуп его у "Борнмута", но в итоге Дин вернется на родину.



Кроме Хюесена, большие деньги "Борнмуту" могут принести Илья Забарный, Милош Керкез, Антуан Семеньо — "вишенки" провели свой лучший сезон в истории, но вынуждены будут строить новую команду, если продадут всех, на кого есть спрос.



Линекер попрощался с Match of the Day



Гари Линекер попрощался с телешоу Match of the Day и своей карьерой на BBC в воскресенье вечером единственным подходящим способом: с помощью монтажа. Были глубокие вдохи, шумные паузы, архивные записи. Были слезы и празднования. Были Бобби Робсон и Йохан Кройф. Были поздравления от коллег, друзей и семьи, а также приглашение "отправиться в путешествие" от Пола Гаскойна.



64-летний Линекер держался очень уверенно, пока его вели по дорожке воспоминаний и провожали к выходу из главной спортивной программы BBC после 26 лет работы в качестве ведущего. "Как и в моей футбольной карьере, все остальные делали тяжелую работу, а я снимал сливки", — сказал он. "Это было невероятно радостно".



Линекер часто называл возможность стать хранителем программы, которую он сам смотрел с детства, "привилегией". По правде говоря, пребывание бывшего капитана сборной Англии в роли ведущего превосходит время работы всех остальных ведущих. Линекер стал символом Match of the Day для целого поколения и примером того как бывший футболист может быть человеком многогранных талантов.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru