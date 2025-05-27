Санчо хочет остаться в "Челси"
Вингер Джейдон Санчо хочет остаться в "Челси" после окончания своей аренды из "Манчестер Юнайтед".
Санчо весьма неоднозначно провел сезон 2024/25, однако главный тренер "Челси" Энцо Мареска выпустил Джейдона в стартовом составе на важнейший матч против "Ноттингем Форест" в заключительном туре Премьер-Лиги.
"Челси" еще предстоит сыграть финал Лиги Конференций против "Реал Бетис", после чего "синие" примут решение о постоянном трансфере 25-летнего англичанина.
На "Челси" по-прежнему лежит обязательство по выкупу Санчо за 25 миллионов фунтов, однако "синие" могут вернуть игрока "Юнайтед" со штрафом в 5 млн. фунтов.
По информации Sky Sports, победа 0:1 над "Форест" является намеком на то, что "Челси" собирается выкупить Санчо. По крайней мере, именно этого хочет сам Джейдон, который не горит желанием возвращаться в "Юнайтед" или искать себе какой-то другой клуб.
27.05.2025 00:05
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бля ну вроде чел норм, не воняет когда не играет, ну блин нет у него скиллов нужных и не прокачивается, а ток деградирует. на этом уровне как будто не надо о его чувствах заботиться, заплатить штраф и забыть...
другое дело что с мю можем отношения испортить, а нам ещё Гарначо забирать
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