Вингер Джейдон Санчо хочет остаться в "Челси" после окончания своей аренды из "Манчестер Юнайтед".

Санчо весьма неоднозначно провел сезон 2024/25, однако главный тренер "Челси" Энцо Мареска выпустил Джейдона в стартовом составе на важнейший матч против "Ноттингем Форест" в заключительном туре Премьер-Лиги.



"Челси" еще предстоит сыграть финал Лиги Конференций против "Реал Бетис", после чего "синие" примут решение о постоянном трансфере 25-летнего англичанина.



На "Челси" по-прежнему лежит обязательство по выкупу Санчо за 25 миллионов фунтов, однако "синие" могут вернуть игрока "Юнайтед" со штрафом в 5 млн. фунтов.



По информации Sky Sports, победа 0:1 над "Форест" является намеком на то, что "Челси" собирается выкупить Санчо. По крайней мере, именно этого хочет сам Джейдон, который не горит желанием возвращаться в "Юнайтед" или искать себе какой-то другой клуб.