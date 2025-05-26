Хаби Алонсо не планирует продавать Родриго в "Арсенал"

Новоиспеченный наставник испанского "Реала" Хаби Алонсо дал понять, что "Арсенал" не получит нападающего Родриго.

Родриго считается идеальной целью "Арсенала" на роль флангового нападающего. По информации talkSPORT, главный тренер "канониров" Микель Артета является большим поклонником 24-летнего бразильца.



Однако в понедельник "Реал" подтвердил назначение Алонсо, который сходу заявил, что намерен удержать Родриго в Мадриде.



"Родриго — игрок "Реала", и я поговорю со всеми в "Реале". Они заслуживают этого, и мы нуждаемся в нем. Родриго — удивительный игрок, мы будем нуждаться в нем", — сообщил Алонсо.