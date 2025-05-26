"Бавария" добавила Гакпо в свой шорт-лист

Немецкая "Бавария" добавила Коди Гакпо из "Ливерпуля" в шорт-лист своих целей по укреплению позиции левого вингера.

Как сообщает Sky Sport Germany в эксклюзивном материале, в данный момент Гакпо располагается в шорт-листе "Баварии" позади Каору Митомы из "Брайтона" и Рафаэла Леау из "Милана".



Однако "Бавария" уже находится в контакте с лагерем Гакпо, а спортивный директор чемпионов Бундеслиги Макс Эберль является поклонником 26-летнего игрока сборной Голландии.



В "Ливерпуле" у Гакпо есть контракт до 2028 года, но мерсисайдский клуб готов рассмотреть возможность продажи Коди грядущим летом, если поступит правильное предложение.



Гакпо сильно провел сезон 2024/25, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи в чемпионской для "Ливерпуля" кампании Премьер-Лиги.