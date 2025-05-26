Аморим: "Грядут хорошие дни для "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим выразил уверенность, что его клуб сможет оправиться после "ужасного сезона".

"Юнайтед" удручающим образом провел сезон 2024/25, провалившись в Премьер-Лиге и проиграв финал Лиги Европы.



После победы 2:0 над "Астон Виллой" накануне Аморим обратился к трибунам "Олд Траффорд" и призвал весь клуб сплотиться для преодоления трудностей.



"Я знаю, что нас было действительно сложно поддерживать во многих матчах, но теперь нам нужно сделать выбор, хотим ли мы застрять в прошлом, потому что этот сезон закончен, он в прошлом. Нужно сделать выбор, будем мы сражаться друг с другом или сплотимся и будем двигаться вперед".



"Шесть месяцев назад, когда в трех моих первых матчах мы одержали две победы и раз сыграли вничью, я сказал, что грядет шторм. Сегодня, после этого ужасного сезона, я хочу сказать вам, что грядут хорошие дни. Если в мире и есть один клуб, который в прошлом доказывал, что может преодолеть любую ситуацию, любую катастрофу, то это наш клуб, "Манчестер Юнайтед", — цитирует Аморима The Telegraph.