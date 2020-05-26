"Юнайтед" провел переговоры с Мбемо

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с вингером "Брентфорда" Брианом Мбемо.

Мбемо едва завершил свой самый продуктивный сезон в карьере. Бриан сыграл каждый из 38 матчей "Брентфорда" в Премьер-Лиге, забив 20 голов и отдав семь результативных передач.



Именно Мбемо открыл счет против "Вулверхэмптона" накануне (1:1), и выезд на "Молинью" может стать последним для Бриана матчем за "пчел", сообщает talkSPORT.



У Мбемо остается только один год по контракту, поэтому "Брентфорд" с высокой вероятностью продаст Бриана грядущим летом. Однако "пчелы" хотят 50 миллионов фунтов за свою звезду.



Помимо "Юнайтед", который уже переговорил с лагерем Мбемо, 25-летний игрок сборной Камеруна интересен ряду других клубов, включая "Ньюкасл".