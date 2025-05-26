Джоб Беллингем прибыл на переговоры с "Айнтрахтом"

Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем прибыл во Франкфурт на переговоры с "Айнтрахтом".

Только в минувшую субботу Беллингем помог "Сандерленду" вырвать победу против "Шеффилд Юнайтед" в финале плей-офф Чемпионшипа.



Однако выхода "черных котов" в Премьер-Лигу может оказаться недостаточно, чтобы удержать 19-летнего англичанина на "Стадионе Света".



Джоб вызывает интерес как у клубов Премьер-Лиги, так и Бундеслиги, где младшего брата полузащитника "Реала" Джуда Беллингема также хочет дортмундская "Боруссия".



Sky Sports ожидает, что Беллингем примет решение о своем будущем на этой неделе, после своего визита во Франкфурт. Ранее Джоб уже переговорил с "Боруссией".



Как и свой старший брат, Джоб является продуктом академии "Бирмингема", за который он дебютировал в возрасте 16 лет. За "Сандерленд" Беллингем выступает с 2023 года, в этом сезоне сыграв 43 матча.