"Юнайтед" более не претендует на Дьекереша

Виктор Дьекереш "Манчестер Юнайтед" выбыл из числа претендентов на нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим, прибывший в Манчестер из "Спортинга" в ноябре, до последнего надеялся воссоединиться с Дьекерешем.

Однако надежды "Юнайтед" на приобретение Дьекереша разрушились, когда в прошлую среду "красные дьяволы" проиграли финал Лиги Европы против "Тоттенхэма" и остались без путевки в Лигу Чемпионов.

Как сообщает Sky Sport Germany, Дьекереш более не рассматривает "Юнайтед" среди вариантов для продолжения своей карьеры. Аморим с этим уже смирился, собираясь укрепить нападение с помощью Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона" и Лиама Делапа из "Ипсвича".

Одним из фаворитов в борьбе за Дьекереша, которого "Спортинг" готов отпустить за 60 миллионов фунтов, остается "Арсенал", однако "канониры" также рассматривают Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".




Метки Дьекереш, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2025 16:00

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  1. quavo 26.05.2025 16:12 # quavo
    Ах как жаль как жаль, есть еще осимхен витя. Делапа нахуй , середняк обыкновенный

    (ответить)

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