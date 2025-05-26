"Юнайтед" более не претендует на Дьекереша

"Манчестер Юнайтед" выбыл из числа претендентов на нападающего "Спортинга" Виктора Дьекереша.

Главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим, прибывший в Манчестер из "Спортинга" в ноябре, до последнего надеялся воссоединиться с Дьекерешем.



Однако надежды "Юнайтед" на приобретение Дьекереша разрушились, когда в прошлую среду "красные дьяволы" проиграли финал Лиги Европы против "Тоттенхэма" и остались без путевки в Лигу Чемпионов.



Как сообщает Sky Sport Germany, Дьекереш более не рассматривает "Юнайтед" среди вариантов для продолжения своей карьеры. Аморим с этим уже смирился, собираясь укрепить нападение с помощью Матеуса Куньи из "Вулверхэмптона" и Лиама Делапа из "Ипсвича".



Одним из фаворитов в борьбе за Дьекереша, которого "Спортинг" готов отпустить за 60 миллионов фунтов, остается "Арсенал", однако "канониры" также рассматривают Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг".