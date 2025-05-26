Делап выберет себе клуб на этой неделе
Нападающий "Ипсвича" Лиам Делап выберет себе новый клуб на стартовавшей неделе.
На своей пресс-конференции в минувшую пятницу главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна подтвердил, что Делап получил разрешение на переговоры с другими клубами.
"Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ньюкасл" и "Эвертон" значатся среди клубов, с которыми успел переговорить Делап, и журналист Бен Джейкоб ожидает, что Лиам сделает свой выбор со дня на день.
Дело в том, что в июне Делапу предстоит выступить за молодежную сборную Англии на Чемпионате Европы U-21, и Лиам хочет уладить вопрос со своим будущим до поездки в национальную команду.
Фактор еврокубков имеет значение для Делапа, однако также воспитанник "Манчестер Сити" хотел бы вернуться на северо-запад страны, поэтому "Юнайтед" может считаться фаворитом в борьбе за Лиама.
Добавим, забивший 12 голов в этом сезоне Премьер-Лиги Делап может быть выкуплен у "Ипсвича" за 30 миллионов фунтов.
26.05.2025 15:00
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Не понятно что за этим бомжом так бегают
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