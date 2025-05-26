"Сити" сделал запрос насчет Аит-Нури

"Манчестер Сити" сделал запрос насчет приобретения левого защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури.

Укрепление флангов обороны является одной из приоритетных задач для "Сити" на грядущее лето, и Аит-Нури выглядит привлекательной целью для "горожан".



За плечами у Аит-Нури опыт пяти сезонов выступлений в Премьер-Лиге, вдобавок сейчас Райан находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему контракту и может быть доступен по сниженной цене.



Футбол Аит-Нури заиграл новыми красками после прихода Витора Перейры на должность главного тренера, и этот сезон 23-летний алжирец завершил с показателями в четыре гола и семь результативных передач в Премьер-Лиге.



Аит-Нури способен сыграть в тройке центральных защитников, в качестве крайнего защитника или вингбека.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Сити" уже запросил информацию насчет того, на каких условиях "Вулверхэмптон" готов отпустить Аит-Нури, и вскоре может начать переговоры.