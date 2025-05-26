Экитике сталь целью номер один "Челси" среди нападающих
"Челси" определил Уго Экитике из немецкого "Айнтрахта" в качестве своей цели номер один среди нападающих.
Одержав победу 0:1 над "Ноттингем Форест" в заключительном туре Премьер-Лиги, "Челси" завоевал путевку в Лигу Чемпионов.
Выход в Лигу Чемпионов позволяет "Челси" нацелиться на игроков более высокого калибра, чем если бы "синие" попали в Лигу Европы.
В шорт-листе "Челси" среди нападающих значатся Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Лиам Делап из "Ипсвича", однако на первого также претендует "Арсенал", а второй, как ожидается, выберет "Манчестер Юнайтед".
Поэтому, как утверждает The Independent, "Челси" сосредоточил свое внимание на Экитике, которого "Айнтрахт" только прошлым летом выкупил у ПСЖ после успешной аренды.
В этом сезоне 22-летний француз забил 22 гола в 45 матчах за "Айнтрахт", в том числе огорчив "Тоттенхэм" в первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы.
Однако "Айнтрахт" очень дорожит Экитике и в данный момент оценивает свою звезду в 100 миллионов евро (84 млн. фунтов). Будущие призовые от Лиги Чемпионов должны помочь "Челси" достичь компромисса.
26.05.2025 13:00
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Сук, посмотрите на Эстевао — сухой как палка, весит килограмм 50 максимум.
да, техничен как Неймар, но его плечом толкни и он упал(
хз, как он будет против костоломов того же НФ играть
А тут 2 таких балерины будут в нападении бегать))
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у скамеров и так Зиркзии, Хойлунд, а теперь еще и Кунья. Куда им Делап?
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далбаебси....
одного кексона им мало
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Рука его - как веточка , кость-трость.
Этими культяПками он может маневрировать
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