Экитике сталь целью номер один "Челси" среди нападающих

"Челси" определил Уго Экитике из немецкого "Айнтрахта" в качестве своей цели номер один среди нападающих.

Одержав победу 0:1 над "Ноттингем Форест" в заключительном туре Премьер-Лиги, "Челси" завоевал путевку в Лигу Чемпионов.



Выход в Лигу Чемпионов позволяет "Челси" нацелиться на игроков более высокого калибра, чем если бы "синие" попали в Лигу Европы.



В шорт-листе "Челси" среди нападающих значатся Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Лиам Делап из "Ипсвича", однако на первого также претендует "Арсенал", а второй, как ожидается, выберет "Манчестер Юнайтед".



Поэтому, как утверждает The Independent, "Челси" сосредоточил свое внимание на Экитике, которого "Айнтрахт" только прошлым летом выкупил у ПСЖ после успешной аренды.



В этом сезоне 22-летний француз забил 22 гола в 45 матчах за "Айнтрахт", в том числе огорчив "Тоттенхэм" в первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы.



Однако "Айнтрахт" очень дорожит Экитике и в данный момент оценивает свою звезду в 100 миллионов евро (84 млн. фунтов). Будущие призовые от Лиги Чемпионов должны помочь "Челси" достичь компромисса.