Экитике сталь целью номер один "Челси" среди нападающих

Уго Экитике "Челси" определил Уго Экитике из немецкого "Айнтрахта" в качестве своей цели номер один среди нападающих.

Одержав победу 0:1 над "Ноттингем Форест" в заключительном туре Премьер-Лиги, "Челси" завоевал путевку в Лигу Чемпионов.

Выход в Лигу Чемпионов позволяет "Челси" нацелиться на игроков более высокого калибра, чем если бы "синие" попали в Лигу Европы.

В шорт-листе "Челси" среди нападающих значатся Виктор Дьекереш из "Спортинга" и Лиам Делап из "Ипсвича", однако на первого также претендует "Арсенал", а второй, как ожидается, выберет "Манчестер Юнайтед".

Поэтому, как утверждает The Independent, "Челси" сосредоточил свое внимание на Экитике, которого "Айнтрахт" только прошлым летом выкупил у ПСЖ после успешной аренды.

В этом сезоне 22-летний француз забил 22 гола в 45 матчах за "Айнтрахт", в том числе огорчив "Тоттенхэм" в первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы.

Однако "Айнтрахт" очень дорожит Экитике и в данный момент оценивает свою звезду в 100 миллионов евро (84 млн. фунтов). Будущие призовые от Лиги Чемпионов должны помочь "Челси" достичь компромисса.




Метки Айнтрахт, Челси, Экитике

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. sellman 26.05.2025 13:29 # sellman
    Сук, посмотрите на Эстевао — сухой как палка, весит килограмм 50 максимум.

    да, техничен как Неймар, но его плечом толкни и он упал(

    хз, как он будет против костоломов того же НФ играть

    А тут 2 таких балерины будут в нападении бегать))

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  2. farot 26.05.2025 13:27 # farot
    у скамеров и так Зиркзии, Хойлунд, а теперь еще и Кунья. Куда им Делап?

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  3. bembo 26.05.2025 13:26 # bembo
    далбаебси....
    одного кексона им мало

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  4. gidro-met 26.05.2025 13:09 # gidro-met
    Рука его - как веточка , кость-трость.

    Этими культяПками он может маневрировать

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