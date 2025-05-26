"Ливерпуль" сделал стартовое предложение по Вирцу

"Ливерпуль" выдвинул свое стартовое предложение о покупке атакующего полузащитника леверкузенского "Байера" Флориана Вирца.

На прошлой неделе из борьбы за 22-летнего Вирца вышел "Манчестер Сити", а затем Флориан отверг "Баварию" и согласился присоединиться к "Ливерпулю".



А сейчас, как утверждает журналист Фабрицио Романо, "Ливерпуль" обратился к "Байеру" и сделал свое первое предложение по Вирцу в размере свыше 100 миллионов евро (84 млн. фунтов) плюс бонусы.



Это меньше тех 150 млн. евро (126 млн. фунтов), в которые "Байер" оценивает Вирца, однако клуб из Леверкузена настроен на скорейшее достижение компромисса, а "Ливерпуль" готов включить в сделку одного из своих игроков.



Добавим, в этом сезоне Бундеслиги Вирц забил 10 голов и отдал 12 результативных передач за "Байер" в 31 матче.