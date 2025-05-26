Гвардиола: "Новые лица появятся, но их не будет много"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не собирается совершать много приобретений грядущим летом.

Сезон 2024/25 "Сити" завершил без трофеев, лишь завоевав путевку в Лигу Чемпионов. Однако в данный момент Гвардиола не испытывает дефицита игроков, поэтому не ожидает большого количества новичков.



"У меня нет этого ощущения, что нам нужна основательная перестройка. Мне жаль. Возможно, клуб видит это немного иначе. Посмотрим".



"У меня 24 игрока, я посмотрел на своих игроков вчера перед тренировкой и сказал: "Боже мой, насколько они хороши". Поэтому у меня нет этого ощущения".



"Но, конечно, новые лица появятся, особенно на позициях, где мы немного слабее. Но я не думаю, что их будет много".



"Я не думаю, что их будет много, потому что у нас хороший состав, у них есть контракты, они останутся здесь, и я не хочу много игроков".



"Я вспоминаю первый сезон, когда мы пришли. Мы попали в Лигу Чемпионов, не выиграв ни трофея. В отличие от этого сезона, мы выиграли матч за Суперкубок Англии".



"Тогда у девяти, 10 или 11 игроков истекали контракты. Мы не ожидали их продления, за исключением Яя Туре. Остальные мы не продлили".



"Вот тогда изменения возможны. Но сегодня у нас 23 игрока на контрактах. Это не так просто. Поэтому у меня нет ощущения, что мы поменяем много людей. Но давайте посмотрим".



"Лето будет длинным, с клубным Чемпионатом Мира. Игроки могут подумать: "Я не буду играть, я хочу уйти. Я не чувствую себя себя счастливым, я хочу уйти". Я не знаю".



"Мне жаль, но это не мое дело. Я сделал свое дело и попал в Лигу Чемпионов, а остальное теперь зависит от клуба", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.