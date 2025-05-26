У Артеты "мурашки" при мысли о летних планах "Арсенала"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у него "мурашки" по поводу планов своего клуба на следующий сезон.

В этом сезоне "Арсенал" финишировал на втором месте в Премьер-Лиге и достигнул полуфинала Лиги Чемпионов, что лишь усиливает стремление Артеты к большим трофеям.

Артета уже говорил, что рассчитывает на серьезное усиление состава летом, поэтому теперь Микель находится в предвкушении.

"Когда начинается планирование на следующий сезон? Сейчас. Немедленно. В момент, когда я начинаю думать об этом, меня посещают мурашки и восторг".

"Уже завтра мы обсудим некоторые вещи и примем некоторые решения. Все, что было запланировано на предсезонный период и первые недели нового сезона, было запланировано два-три месяца назад. Поэтому сейчас мы в действительно хорошем положении".

"С завтрашнего дня мой рабочий день будет выглядеть по-другому. Предстоит сделать много вещей, но без этого ощущения в животе, что приближается матч. Это будет по-другому, и это меняет все", — цитирует Артету Sky Sports.




Метки Арсенал, Артета

Автор mihajlo   

Дата 26.05.2025 10:00

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Последние комментарии:




  1. zalupunavorotnik 26.05.2025 11:39 # zalupunavorotnik
    Еще один сезон, если нет трофея, то спасибо и до свидания.

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  2. dvaodinfy 26.05.2025 11:08 # dvaodinfy
    да супер ахуенно: Шешко (обосанный), сорвавшийся Зубаменди, и два ноунейма

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  3. tigerpool 26.05.2025 10:54 # tigerpool
    Ожидание: Зубименди, Родриго, Дьюкереш

    Реальность: Зубименди и аренда Санчо с Фелишом на сезон.

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  4. smokekush 26.05.2025 10:45 # smokekush
    Что то там в животе перед матчем, хорошо что не в анусе)

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  5. gary47 26.05.2025 10:13 # gary47
    К твоему завтрашнему рабочему дню мы подходим уже с Фримпонгом, Виртцем и Керкезом.
    Ну и между прочим арсенальские бабенки 2-й раз взяли ЛЧ. А ты нам тут про "мурашки" рассказываешь)

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