У Артеты "мурашки" при мысли о летних планах "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у него "мурашки" по поводу планов своего клуба на следующий сезон.

В этом сезоне "Арсенал" финишировал на втором месте в Премьер-Лиге и достигнул полуфинала Лиги Чемпионов, что лишь усиливает стремление Артеты к большим трофеям.



Артета уже говорил, что рассчитывает на серьезное усиление состава летом, поэтому теперь Микель находится в предвкушении.



"Когда начинается планирование на следующий сезон? Сейчас. Немедленно. В момент, когда я начинаю думать об этом, меня посещают мурашки и восторг".



"Уже завтра мы обсудим некоторые вещи и примем некоторые решения. Все, что было запланировано на предсезонный период и первые недели нового сезона, было запланировано два-три месяца назад. Поэтому сейчас мы в действительно хорошем положении".



"С завтрашнего дня мой рабочий день будет выглядеть по-другому. Предстоит сделать много вещей, но без этого ощущения в животе, что приближается матч. Это будет по-другому, и это меняет все", — цитирует Артету Sky Sports.