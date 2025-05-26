У Артеты "мурашки" при мысли о летних планах "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что у него "мурашки" по поводу планов своего клуба на следующий сезон.
В этом сезоне "Арсенал" финишировал на втором месте в Премьер-Лиге и достигнул полуфинала Лиги Чемпионов, что лишь усиливает стремление Артеты к большим трофеям.
Артета уже говорил, что рассчитывает на серьезное усиление состава летом, поэтому теперь Микель находится в предвкушении.
"Когда начинается планирование на следующий сезон? Сейчас. Немедленно. В момент, когда я начинаю думать об этом, меня посещают мурашки и восторг".
"Уже завтра мы обсудим некоторые вещи и примем некоторые решения. Все, что было запланировано на предсезонный период и первые недели нового сезона, было запланировано два-три месяца назад. Поэтому сейчас мы в действительно хорошем положении".
"С завтрашнего дня мой рабочий день будет выглядеть по-другому. Предстоит сделать много вещей, но без этого ощущения в животе, что приближается матч. Это будет по-другому, и это меняет все", — цитирует Артету Sky Sports.
26.05.2025 10:00
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Последние комментарии:
Еще один сезон, если нет трофея, то спасибо и до свидания.
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да супер ахуенно: Шешко (обосанный), сорвавшийся Зубаменди, и два ноунейма
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Ожидание: Зубименди, Родриго, Дьюкереш
Реальность: Зубименди и аренда Санчо с Фелишом на сезон.
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Что то там в животе перед матчем, хорошо что не в анусе)
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К твоему завтрашнему рабочему дню мы подходим уже с Фримпонгом, Виртцем и Керкезом.
Ну и между прочим арсенальские бабенки 2-й раз взяли ЛЧ. А ты нам тут про "мурашки" рассказываешь)
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